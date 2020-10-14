14 октября 2020

В Челябинской области коронавирусом болеют более 200 педагогов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кашель. Челябинск, больной, грипп, простуда, болезнь, орви, кашель, туберкулез, ковид, чих
Всплеска коронавируса среди образовательных учреждений нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Более 200 педагогов Челябинской области заболели коронавирусом с начала учебного года. Эту информацию 15 октября озвучил на совещании, которое проводил глава региона Алексей Текслер, начальник управления Роспотребнадзора по региону Анатолий Семенов. На совещании обсуждалась ситуация с COVID-19.

«С 1 сентября в Челябинской области COVID-19 заболели 203 педагога и 191 учащийся», — заявил Семенов. При этом, по словам Семенова, говорить о вспышке коронавируса в школах пока нельзя. Ранее власти заявили, что нет предпосылок для перевода всех школ на дистанционное обучение.

Семенов добавил, что эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу не превышен, ситуация далека от эпидемии. По его данным, вирусов гриппа выявлено не было. Из ОРВИ в Челябинской области чаще всего диагностируют риновирус и парагрипп.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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