В Челябинской области коронавирусом болеют более 200 педагогов

Всплеска коронавируса среди образовательных учреждений нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Более 200 педагогов Челябинской области заболели коронавирусом с начала учебного года. Эту информацию 15 октября озвучил на совещании, которое проводил глава региона Алексей Текслер, начальник управления Роспотребнадзора по региону Анатолий Семенов. На совещании обсуждалась ситуация с COVID-19.

«С 1 сентября в Челябинской области COVID-19 заболели 203 педагога и 191 учащийся», — заявил Семенов. При этом, по словам Семенова, говорить о вспышке коронавируса в школах пока нельзя. Ранее власти заявили, что нет предпосылок для перевода всех школ на дистанционное обучение.

Семенов добавил, что эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу не превышен, ситуация далека от эпидемии. По его данным, вирусов гриппа выявлено не было. Из ОРВИ в Челябинской области чаще всего диагностируют риновирус и парагрипп.