Великобритания ввела санкции против россиян по делу Навального

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Флаги иностранных государств. Челябинск, великобритания, флаг великобритании, флаг
Санкционный список Великобритании дублирует шорт-лист Евросоюза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Великобритания ввела санкции против российских чиновников, которых считает причастными к ситуации с Алексеем Навальным. Британский список аналогичен тому, что до этого составили в Евросоюзе.

Таким образом, под британскими санкциями оказываются:

  • Директор ФСБ Александр Бортников
  • Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко
  • Глава администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин
  • Замминистра обороны Павел Павлов
  • Замминистра обороны Алексей Криворучко
  • Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
  • Государственный НИИ органической химии и технологии

Ранее страны Евросоюза ввели санкции против этих лиц из-за дела Навального. Чиновникам будет закрыт въезд в Еврозону, а их европейские активы будут заморожены.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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