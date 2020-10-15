Великобритания ввела санкции против россиян по делу Навального

Санкционный список Великобритании дублирует шорт-лист Евросоюза
новость из сюжетаБолезнь Алексея Навального
Великобритания ввела санкции против российских чиновников, которых считает причастными к ситуации с Алексеем Навальным. Британский список аналогичен тому, что до этого составили в Евросоюзе.
Таким образом, под британскими санкциями оказываются:
- Директор ФСБ Александр Бортников
- Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко
- Глава администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин
- Замминистра обороны Павел Павлов
- Замминистра обороны Алексей Криворучко
- Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
- Государственный НИИ органической химии и технологии
Ранее страны Евросоюза ввели санкции против этих лиц из-за дела Навального. Чиновникам будет закрыт въезд в Еврозону, а их европейские активы будут заморожены.
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