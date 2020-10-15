Великобритания ввела санкции против россиян по делу Навального

Санкционный список Великобритании дублирует шорт-лист Евросоюза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Великобритания ввела санкции против российских чиновников, которых считает причастными к ситуации с Алексеем Навальным. Британский список аналогичен тому, что до этого составили в Евросоюзе.

Таким образом, под британскими санкциями оказываются:

Директор ФСБ Александр Бортников

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко

Глава администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин

Замминистра обороны Павел Павлов

Замминистра обороны Алексей Криворучко

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

Государственный НИИ органической химии и технологии

Ранее страны Евросоюза ввели санкции против этих лиц из-за дела Навального. Чиновникам будет закрыт въезд в Еврозону, а их европейские активы будут заморожены.