Евросоюз ввел санкции против главы ФСБ из-за дела Навального

Под санкции по делу Алексея Навального попали шесть человек и научный центр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Европейский союз ввел антироссийские санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Запрет на въезд в страны ЕС коснулся высокопоставленных силовиков и чиновников.

«ЕС замораживает активы, запрещает въезд для шести российских чиновников», — указано в сообщении агентства Bloomberg. В санкционном списке оказался директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента в РФ Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Также под европейские санкции попал Институт органической химии и технологии.

Список имен полностью совпал с тем, который ранее называл источник The New York Times. Ранее эксперт по политике стран ЕС Станислав Бышок озвучил URA.RU критерии, по которым европейские дипломаты могли определять, кого включать в санкционный список.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет сел в Омске, напоминает Life . Навальный впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite. В Германии заявили, что в его организме нашли яды группы «Новичок». Ожидается, что Россия зеркально ответит на санкции Евросоюза, передает « Федеральное агентство новостей ».