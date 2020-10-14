Чиновник посещает популярные у туристов места с женой и детьми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов посетил заброшенный карьер «Тальков камень» как частное лицо. В парке не знали о его визите, сообщил директор природного парка «Бажовские места» (на его месте находится «Тальков Камень») Антон Кувшинский. Чиновника не отличили от других гостей с семьями, уточнил источник URA.RU.

«Специально никакой экскурсии не просили проводить, [Цуканов] как гражданин сам поехал. Надеюсь, что в целом ему было интересно и понравилось. <…> Что касается содержательной части, можно наполнять еще много эту территорию, но она в целом уже неплохо обеспечена, в этом году будет кольцевой маршрут [с отсыпанной тропой] длиной в 10 километров. Сегодня все это делается на внебюджетные средства, бюджетного финансирования мы вообще не получаем, да и не просим в этой ситуации», — подчеркнул Кувшинский в беседе с URA.RU.

Собеседник в окружении полпреда добавил, что полпред приехал в парк «Бажовские места» всей семьей, с женой и двумя детьми, и провел там около четырех часов. В октябре Цуканов в аналогичном формате выезжал в Асбест и Заречный, где осматривал популярные у туристов места, и также не был никем замечен.

Ранее Николай Цуканов рекомендовал лидеру свердловских единороссов посетить природный парк, намекнув, что у того, возможно, «появится желание улучшить это место, содержательную часть внутри». По данным URA.RU, в ходе визита полпред остался недоволен состоянием санитарных остановок.