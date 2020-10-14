14 октября 2020

Известная челябинская актриса скончалась от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский театр драмы. Арт-объект Верблюд на Театральной площади. Челябинск, театральная площадь, арт-объект верблюд, театр драмы челябинск
Артистка работала в театре с 1974 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске 15 октября на 68-м году жизни скончалась от коронавируса известная актриса Челябинского театра драмы, заслуженная артистка России Марина Аничкова. Об этом URA.RU рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

«По моим данным, она скончалась сегодня в больнице, у нее был диагностирован коронавирус. Это очень печальная новость», — заявил URA.RU Бетехтин.

Уроженка Екатеринбурга Марина Аничкова работала в театре с 1974 года. Сыграла более 60 ролей, снялась в пяти кинофильмах. В 2004 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ. Коллектив Челябинского театра драмы имени Наума Орлова в соцсети «Facebook» выражает самые искренние соболезнования родным и близким актрисы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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