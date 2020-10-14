Известная челябинская актриса скончалась от коронавируса

Артистка работала в театре с 1974 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске 15 октября на 68-м году жизни скончалась от коронавируса известная актриса Челябинского театра драмы, заслуженная артистка России Марина Аничкова. Об этом URA.RU рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

«По моим данным, она скончалась сегодня в больнице, у нее был диагностирован коронавирус. Это очень печальная новость», — заявил URA.RU Бетехтин.

Уроженка Екатеринбурга Марина Аничкова работала в театре с 1974 года. Сыграла более 60 ролей, снялась в пяти кинофильмах. В 2004 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ. Коллектив Челябинского театра драмы имени Наума Орлова в соцсети «Facebook» выражает самые искренние соболезнования родным и близким актрисы.