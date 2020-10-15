В Кремле раскрыли, каким будет ответ России на санкции Евросоюза

В санкциях Евросоюза нет логики, заявил Дмитрий Песков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Россия подготовит ответ на персональные санкции, введенные Евросоюзом против российских чиновников по делу Алексея Навального. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия даст на новые санкции ЕС ответ», — цитирует Пескова ТАСС. Представитель Кремля отметил, что ответные меры будут соответствовать интересам РФ.

Санкции, введенные ЕС, являются недружественным шагом, добавил Песков. В таких действиях Европы, по словам представителя Кремля, нет логики.

Ранее Евросоюз ввел персональные санкции против шести российских чиновников из-за дела Навального, напоминает RT. В списке — глава ФСБ Александр Бортников и замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Позднее персональные санкции против этих же людей ввела Великобритания.