В Кремле раскрыли, каким будет ответ России на санкции Евросоюза

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, портрет, дмитрий песков
В санкциях Евросоюза нет логики, заявил Дмитрий Песков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

Россия подготовит ответ на персональные санкции, введенные Евросоюзом против российских чиновников по делу Алексея Навального. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия даст на новые санкции ЕС ответ», — цитирует Пескова ТАСС. Представитель Кремля отметил, что ответные меры будут соответствовать интересам РФ.

Санкции, введенные ЕС, являются недружественным шагом, добавил Песков. В таких действиях Европы, по словам представителя Кремля, нет логики.

Ранее Евросоюз ввел персональные санкции против шести российских чиновников из-за дела Навального, напоминает RT. В списке — глава ФСБ Александр Бортников и замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Позднее персональные санкции против этих же людей ввела Великобритания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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