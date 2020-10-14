В свердловской колонии обнаружили фейковый колл-центр Сбербанка

По данным правозащитницы, фейковый колл-центр появился по инициативе администрации ИК Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ИК-47 в Каменск-Уральском по инициативе администрации исправительного учреждения был создан фейковый колл-центр Сбербанка. Такое заявление сделала глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова в авторской колонке издания The Insider.

Она рассказала о сообщении, поступившем в фонд через соцсети от россиянки. «Мне позвонили телефонные мошенники от Сбербанка… Я дала понять, что знаю, что это мошенники, и мне шепотом сказали, что человек сидит в ИК-47, его зовут … и, если он не звонит, то ему не дают еду и бьют», — процитировала ее правозащитница. По словам Романовой, подобные мошеннические колл-центры работают практически в половине исправительных колоний России. По ее данным, количество жалоб, поступивших в Сбер на действия мошенников, в 2020 году превысило 2,9 миллиона.

Глава фонда «Русь сидящая» утверждает, что заключенных вынуждает заниматься мошенничеством руководство пенитенциарных учреждений. Непосредственный контроль над «сотрудниками» осуществляет блатной актив. К тем, кто отказывается от «работы», применяют репрессии.

В ГУФСИН по Свердловской области URA.RU заявили, что фактов совершения осужденными мошеннических действий в регионе выявлено не было. «Исправительные учреждения регулярно посещают и правозащитники, и сотрудники прокуратуры, и родственники осужденных», — заявили в пресс-службе ведомства. По мнению представителей ГУФСИН, заключенные могли бы сообщить об организации мошеннических колл-центров родным, а те — пожаловаться на горячую линию управления собственной безопасности ведомства. В случаях, когда вскрывались правонарушения со стороны сотрудников пенитенциарной системы, их никто не покрывал, подчеркнули в пресс-службе ГУФСИН.