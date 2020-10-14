Власти ЯНАО готовят врачей к новому всплеску коронавируса

Правительство Ямала закупает почти 100 тысяч защитных костюмов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство ЯНАО закупает масштабную партию защитных медицинских костюмов для крупнейших больниц округа. Всего, согласно данным аукциона на сайте госзакупок, для врачей заготовят почти 100 тысяч одноразовых противочумных комбинезонов. Так ямальские власти хотят подготовиться на случай затяжной пандемии коронавируса.

На покупку защиты правительство ЯНАО готово потратить 41 млн рублей. На эти деньги подрядчик должен приобрести 97 тысяч костюмов. Примерный расчет властей — 423 рублей за единицу. В комплект входят комбинезон и пара бахил. В условиях закупки сказано, что ямальские больницы должны получить товар до 30 ноября.

Костюмы предназначены для 20 ключевых медучреждений ЯНАО. Среди них оказались Новоуренгойская и Ноябрьская горбольницы, Надымская, Тарко-Салинская и Мужевская районные больницы, станция скорой помощи Салехарда, окружной СПИД-Центр, а также другие учреждения.

В департаменте здравоохранения ЯНАО URA.RU прокомментировали, что закупка костюмов связана с пандемией COVID-19. «[Защиту приобретают] для обеспечения медицинских работников больниц округа в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции на 2020—2021 годы», — кратко пояснили в пресс-службе департамента.

С конца сентября в ЯНАО началась новая волна заражений коронавирусом. Больше недели в регионе фиксируют свыше 100 случаев в сутки. Ранее URA.RU писало, что эпидемия вируса на Ямале пошла по так называемому «московскому сценарию», что может обернуться возвращением карантина в регионе. Всего в ЯНАО подтверждено 17 623 случая коронавируса.