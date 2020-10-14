14 октября 2020
13 октября 2020

Два города ЯНАО вышли в лидеры по заражению коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябрьск и Лабытнанги показали наибольший прирост числа больных на Ямале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки коронавирусом заболели 162 человека. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Больше всего случаев приходятся на Ноябрьск и Лабытнанги, где обстановка с эпидемией ухудшается с каждым днем.

«В ЯНАО подтверждено 162 новых случая заболевания COVID-19», — говорится в сводке оперштаба. В Лабытнанги врачи подтвердили 25 эпизодов коронавируса, а в Ноябрьске заразились 24 человека. Чуть меньше, 22 жителя, заболели в Муравленко. Следом расположились Салехард и Надым, где выявлено по 21 случаю. В Новом Уренгое, который по-прежнему занимает первое место по количеству заболевших за время пандемии, заразились 15 горожан.

Всего в ЯНАО подтверждено 17 623 случая коронавируса. Вылечились 13 749 пациентов, еще 106 ямальцев с подтвержденной инфекцией скончались. На сегодняшний день госпитализированы 811 человек, на аппаратах ИВЛ находятся 10 из них.

ЯНАО занимает первое место в России по относительному числу заражений — 3272 случая на 100 тысяч населения. Второе место занимает Москва с показателем 2750 инфицированных на 100 тысяч жителей. Ранее URA.RU сообщало, что эпидемия на Ямале развивается по так называемому «московскому сценарию», что может обернуться для региона возвратом карантина.

Карантин в ЯНАО продлится до 1 ноября. В начале прошлой недели глава региона Дмитрий Артюхов поручил мэрам вновь вести меры, которые действовали весной.

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© Служба новостей «URA.RU»
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