На Ямале подтвержден 17 461 случай COVID Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболели 163 человека, сообщил региональный оперативный штаб. Эпидемия в ЯНАО развивается по так называемому «московскому сценарию»: после летнего пика в округе наступила трехмесячная пауза, которую сменила новая мощная волна заражений. Это может обернуться возвратом карантина.

ЯНАО постепенно приближается к показателям конца июня, когда в регионе фиксировали рекордные цифры заражений. Сейчас ежедневное число случаев плавно и неуклонно растет на 3-5% в сутки. По такой же схеме эпидемия развивается в Москве: там новый рост заболеваемости начался в конце сентября и продолжает постепенно увеличиваться, приближаясь к рекордным значениям.

Вместе с тем ЯНАО занимает первое место в России по относительному числу заражений — 3242 на 100 тысяч населения. Москва с показателем 2750 инфицированных на 100 тысяч жителей идет второй. Коэффициент распространения вируса (Rt) на Ямале сейчас равен 1,05. Роспотребнадзор рекомендует регионам сохранять карантин при таких показателях, однако с сентября в округе отменены строгие ограничения.

По данным властей ЯНАО, больше всего случаев за минувшие сутки подтверждено в Салехарде и Лабытнанги — по 25. Еще 23 человека заболели в Муравленко, в Новом Уренгое выявили 10 пациентов. Всего в ЯНАО подтвержден 17 461 случай коронавируса. Вылечились 13 726 пациентов, скончались 106 ямальцев.

Карантин в регионе продлится до 1 ноября. В начале прошлой недели губернатор Дмитрий Артюхов поручил мэрам городов вновь вести меры, которые действовали весной. Накануне власти решили вернуть весенний график работ больниц и сократить оказание плановой помощи в больницах.