Ковидную базу откроют в детском отделении челябинской больницы

В больнице говорят, что помощь больным детям после перевода станет еще качественнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Детское хирургическое отделение урологии в Челябинске из областной больницы №3 переводят в Челябинскую областную детскую клиническую больницу (ЧОДКБ). На его месте развернут дополнительные койки для лечения ковидных больных, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области. Также перевод подтвердили в пресс-службе ЧОДКБ.

«Детское хирургическое отделение урологии в ОКБ№3 полностью переводится на нашу базу. Мы будем готовы принять пациентов уже в ближайший понедельник. Преимуществами для детей станут раздельные отделения урологии и нефрологии, увеличенный коечный фонд и малоинвазивные операции, благодаря которым пациенты возрастом до 18 лет будут поправляться намного быстрее», — уточнил URA.RU пресс-секретарь ЧОДКБ Дмитрий Руденок. В детской областной больнице добавили, что ни один ребенок не останется без помощи. При этом лечение плановых и экстренных больных у них осуществляется с обязательным тестированием на коронавирус.

Как пояснили в областной больнице №3, это единственное детское отделение урологии. Для того, чтобы обезопасить маленьких пациентов и их родителей, все отделение переводят на условно чистую территорию.

«В ОКБ№3 два корпуса: на проспекте Победы и на улице Островского, могут принять до 1200 пациентов, причем как здоровых, так и инфицированных коронавирусом. Для этого часть отделений перекрыты на блоки со специальными шлюзами. Точное количество вновь образованных коечных мест будет известно 16 октября», — уточнили URA.RU в областной больнице №3.