Книга Сергея Шойгу «Про вчера» уже поступила в продажу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Издательство АСТ анонсировало книгу министра обороны России Сергея Шойгу «Про вчера». Презентация прошла в штаб-квартире Русского географического общества, президентом которого является Шойгу.

«Книга достойна того, чтобы о ней говорить, ее читать. Книга не о политике, книга о жизни», — цитирует ТАСС президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова. Книга представляет собой сборник рассказов из детства и юности Шойгу. Иллюстрации и дизайн обложки также разработал министр.

Среди рассказов, написанных Шойгу, есть произведение с названием «Ленин». В нем глава Минобороны рассказывает о случае, произошедшем в одном из ПТУ во времена правления Михаила Горбачева. Тогда студенты испортили бюст революционера Владимира Ленина, а директор учреждения испугалась, что ее за это снимут с должности и исключат из партии. В другом рассказе автор описывает свой разговор с экс-главой правительства Виктором Черномырдиным о неназванном губернаторе, жаловавшемся в Кремль на Шойгу. По словам министра обороны, глава региона подозревал его в подсиживании.

Создание книги велось в атмосфере строгой секретности, отметил Новиков. По его словам, он сам не сразу узнал, кто именно является ее автором. Книга начала продаваться 15 октября во всех регионах РФ. Начальный тираж — 17 тысяч экземпляров. Также была подготовлена аудиокнига, ее озвучил актер Сергей Гармаш.