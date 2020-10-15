В ЯНАО резко ухудшится погода

На Ямал уже в эти выходные придут сильнейшие снегопады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие выходные в ЯНАО придут минусовые температуры и сильнейший снегопад, который продлится неделю. По данным Обь-Иртышского управления Росгидромета, уже ночью в воскресенье, 18 октября, воздух остынет до -10 градусов.

Похолодание, согласно подсчетам синоптиков, начнется с полудня пятницы, 16 октября. В некоторых районах ЯНАО пойдет снег, который станет обильным к началу следующего дня. В течение недели температура воздуха постепенно будет опускаться с -1 до -5 градусов днем и с -3 до -11 ночью. Максимальная скорость ветра в эти дни будет достигать 15 метров в секунду. Местами будут метели.

По данным портала Goodmeteo, снежные осадки на большей части ЯНАО будут продолжаться всю неделю — с 17 по 23 сентября. В то же время сайт Gismeteo предсказывает, что снег будет обильным только в ближайшую субботу, в остальные дни снегопад будет небольшим с перерывом на 18 и 19 октября. В эти дни ресурс предсказывает облачную погоду.

Первый снег в этом году в ЯНАО выпал в начале октября. 3 октября снегопад прошел в Новом Уренгое, Ноябрьске и Сабетте. А уже 8 октября в четырех из семи районов округа было объявлено штормовое предупреждение.