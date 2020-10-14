На челябинских курортах уже раскупили новогодние путевки

На челябинских курортах заканчиваются путевки на Новый год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На курортах Челябинской области распроданы практически все места на осенние и зимние каникулы, а также на празднование Нового года. Ажиотажный спрос не стихает с весны, когда из-за пандемии коронавируса были закрыты границы, сообщили URA.RU в минэкономразвития региона.

«В этом году туристический сектор региона был полностью заполнен. Сейчас начинается межсезонье с традиционным спадом, однако на осенние и зимние каникулы мы ожидаем ажиотажный спрос», — рассказал URA.RU замминистра Андрей Минченко, курирующий внутренний туризм в регионе.

Дополнительных ограничений в Челябинской области не боятся. Владельцы местных баз отдыха, санаториев и горнолыжных курортов будут сдавать, как и ранее, номера для самоизоляции. При этом география туристов расширилась.

«Этим летом к нам приехало в два раза больше москвичей, вырос поток туристов из Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Кургана. Номера на Новый год и праздники почти все распроданы. Уже сейчас мы ведем переговоры на открытие чартерных рейсов из Москвы на горнолыжный курорт», — заявил URA.RU владелец отеля «Золотой пляж» на озере Тургояк и горнолыжного центра «Солнечная долина» в Миассе Олег Сиротин.

Как уточнила управляющая санаторием «Утес» Екатерина Захарова, с сегодняшнего дня стали вновь доступны возвраты денег за внутренние туры. Для этого необходимо выполнить перечень требований, но ряд челябинских туристических объектов им соответствует. «Мы готовимся к новому наплыву гостей. Места на осенние и зимние каникулы почти все распроданы», — рассказала URA.RU Захарова.