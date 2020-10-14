В России начали возвращать деньги за поездки по стране

С 15 октября в России начался второй этап продажи внутренних туров с кешбэком. Программа частичного возврата денег за путешествия по стране продлится до 5 декабря, хотя сам тур может длиться вплоть до 10 января 2021 года.
«Возврат в размере 20% теперь распространяется на туры любой стоимости. Максимально возможный кешбэк увеличен с 15 до 20 тысяч рублей. Он вернется на карту в течение пяти дней. Обязательным условием участия в программе остается наличие карты „Мир“», — пишут «Известия», отмечая, что минимальная продолжительность поездки составляет две ночи.
Прошлая программа стартовала 21 августа. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее говорили, что турпоток на российских курортах осенью превысит показатели 2019 года на 20—30%». В Ростуризме надеются продлить курортный сезон до конца октября.
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