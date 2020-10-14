14 октября 2020

В России начали возвращать деньги за поездки по стране

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зал ожидания аэропорта «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, туризм, ожидание, багаж, полет, телетрап, аэрофлот, чемодан, авиалайнер, пассажиры, ручная кладь, авиакомпания, туристы, взлетное поле, боинг 737-800, vq-bhw, федор плевако, пассажирский рукав, перелет
Россияне смогут вернуть до 20 тысяч за путешествие по стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С 15 октября в России начался второй этап продажи внутренних туров с кешбэком. Программа частичного возврата денег за путешествия по стране продлится до 5 декабря, хотя сам тур может длиться вплоть до 10 января 2021 года.

«Возврат в размере 20% теперь распространяется на туры любой стоимости. Максимально возможный кешбэк увеличен с 15 до 20 тысяч рублей. Он вернется на карту в течение пяти дней. Обязательным условием участия в программе остается наличие карты „Мир“», — пишут «Известия», отмечая, что минимальная продолжительность поездки составляет две ночи.

Прошлая программа стартовала 21 августа. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее говорили, что турпоток на российских курортах осенью превысит показатели 2019 года на 20—30%». В Ростуризме надеются продлить курортный сезон до конца октября.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...