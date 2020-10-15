В Свердловской области, согласно данным официальной статистики, самая высокая в УрФО летальность заболевших коронавирусом — 2,1% от числа заболевших. Это превышает показатель Тюменской области более чем в четыре раза (там умерли лишь 0,45% заболевших).
Согласно официальным данным, в Свердловской области заболело 31 974 человека, с диагнозом COVID умерло 672 жителя. Регион находится на 14 месте среди субъектов российской федерации по этому показателю. В среднем по России этот показатель составляет 1,73%. Самая высокая летальность среди заболевших COVID в Санкт-Петербурге (более 6,72%).
Среди других уральских регионов хуже других обстоят дела в Курганской области, там летальность от коронавируса достигла 1,13%. Для сравнения — на Ямале гораздо больше число заболевших в пересчете на численность населения (заболело 3,2% от числа всего населения региона), а летальность составляет всего 0,6%. Почти равным этот показатель оказался в Челябинской области и Югре (0,81% и 0,82% соответственно).
В оперштаб по борьбе с коронавирусом Свердловской области был направлен запрос о причинах высокой смертности в регионе. На момент публикации ответа на него не поступило.
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