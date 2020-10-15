Определены регионы УрФО, где чаще умирают от коронавируса. Страшная статистика

15 октября 2020 в 20:55 Размер текста - 17 +

В уральских регионах разный уровень смертности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Свердловской области, согласно данным официальной статистики, самая высокая в УрФО летальность заболевших коронавирусом — 2,1% от числа заболевших. Это превышает показатель Тюменской области более чем в четыре раза (там умерли лишь 0,45% заболевших). Согласно официальным данным, в Свердловской области заболело 31 974 человека, с диагнозом COVID умерло 672 жителя. Регион находится на 14 месте среди субъектов российской федерации по этому показателю. В среднем по России этот показатель составляет 1,73%. Самая высокая летальность среди заболевших COVID в Санкт-Петербурге (более 6,72%). Чаще других уральцев от коронавируса умирают свердловчане URA.RU Среди других уральских регионов хуже других обстоят дела в Курганской области, там летальность от коронавируса достигла 1,13%. Для сравнения — на Ямале гораздо больше число заболевших в пересчете на численность населения (заболело 3,2% от числа всего населения региона), а летальность составляет всего 0,6%. Почти равным этот показатель оказался в Челябинской области и Югре (0,81% и 0,82% соответственно). Летальность в разных странах также отличается URA.RU В оперштаб по борьбе с коронавирусом Свердловской области был направлен запрос о причинах высокой смертности в регионе. На момент публикации ответа на него не поступило. Подписывайтесь на URA.RU в Google News . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.