Марьяна Ро представила, как бы она выглядела в фильме по вселенной игры «Сталкер» Фото: Instagram Марьяны Ро

Блогер Марьяна Ро (Марьяна Рожкова) записала видео, в котором предположила, как бы она выглядела в фильме «Сталкер», снятый по одноименной компьютерной игре. Запись она опубликовала во «ВКонтакте».

«Интересно, как бы я выглядела, если бы я снималась в фильме „Сталкер“?», — сказала Ро на видео. После этого она надела зимнюю куртку, черные солнцезащитные очки и взяла бейсбольную биту.

«Сталкер» (S.T.A.L.K.E.R.) — серия компьютерных игр от украинской компании GSC Game World. Первая игра в серии вышла в 2007 году. По сюжету на Чернобыльской АЭС произошла новая катастрофа и вокруг станции появились аномалии и мутанты. В скором времени ожидается релиз второй части.