Тюменскую свалку, которая ежегодно горит, превратят в пирамиду

Тюменская свалка засоряет воздух и грунтовые воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Тюмени намерены провести рекультивацию свалки, расположенной на девятом километре Велижанского тракта. Редакция URA.RU изучила стенограмму прошедших по этому вопросу общественных слушаний. Отходы планируют закрыть защитным саркофагом, засыпать грунтом, сформировать пирамиду и засеять ее травой.

«Это превратит беспорядочную кучу отходов в красивый холм. По периметру будет противофильтрационный экран, также появится аварийная дренажная система — она не даст загрязнениям выйти за пределы пирамиды. А выделяемый при брожении мусора газ будет отправляться на факельную установку», — рассказал в ходе слушаний генеральный директор «Института „Тюменькоммунстрой“» Сергей Никифоров.

Свалка на Велижанском тракте — это полтора миллиона кубометров отходов, их складирование было выполнено с нарушениями. Мусор бродит и выделяет метан, отчего каждый год загорается с выделением вредных веществ в атмосферу. А фильтрат с полигона попадает в грунтовые воды. При этом недалеко от свалки находится водозабор, озера и дачи, владельцы которых потребляют воду из скважин.

Для того чтобы перестать наносить вред окружающей среде, на участке провели изыскательские работы. Приступить к их реализации планируют в следующем году. Смета на работы пока не готова, но уже понятно, что мероприятия обойдутся дорого. 22% затрат покроет федеральный бюджет, остальные средства возьмут из бюджета Тюменской области.