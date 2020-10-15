Главная пиарщица Свердловской области судится с коллегой

Эльмира Туканова отметила, что Михаил Мальцев не первый раз себе позволяет небоснованную критику центра развития туризма Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Центр развития туризма Свердловской области (структура областного правительства) подал в суд на главу Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева из-за необоснованных обвинений в неэффективности. Об этом URA.RU сообщила глава центра Эльмира Туканова.

«Михаил Анатольевич необоснованно обвиняет центр развития туризма Свердловской области и меня, как руководителя. В последних публикациях относительно нашего учреждения в СМИ он позволил себе необоснованные обвинения в растратах госсредств и неэффективной деятельности. Иск касается не меня как физического лица. Он о защите достоинства региона, правительства, центра развития туризма. Я считаю, что человек не может себе позволять подобные высказывания, поскольку он не обладает фактами, а выдает информацию за правду», — рассказала она.

Туканова уточнила, что ранее центр развития туризма уже судился с Мальцевым из-за его высказываний в СМИ. «В иске мы сообщали о клевете. Мы выиграли дело, а Михаил Анатольевич в том же издании опубликовал опровержение. Сейчас история повторяется», — объяснила она.

В беседе с URA.RU Мальцев уточнил, что за последние годы на Уральскую ассоциацию туризма и на него лично осуществлялись различные попытки оказать давление. «Общением с центром развития займется наш юрист», — объяснил он.

Иск в свердловский арбитраж был подан 12 октября. На данный момент заявление еще не принято к производству, заседание по делу не назначено.

Ранее уральские СМИ сообщили, что центр развития туризма Свердловской области во время коронавирусного кризиса заключил контракты на 21 млн рублей для презентации туристического потенциала региона. Михаил Мальцев поделился мнением, что работа центра неэффективна и сомнительные закупки только отрицательно влияют на имидж Среднего Урала.