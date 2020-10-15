В свердловской школе развернут производство киборгов

Школьников научат конструировать программируемых роботов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижнем Тагиле уже в ближайшие месяцы откроется уникальная школа, ученики которой смогут самостоятельно строить летательные аппараты и программируемых роботов. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«Здание школы №85 было не просто капитально отремонтировано, здесь полностью обновлена образовательная среда. Школа будет сориентирована под инженерный профиль. Мы уже закупили современнейшие лаборатории для конвергентного образования: по роботехнике, 3D-моделированию, прототипированию», — рассказала начальник городского управления образования Татьяна Удинцева. По ее словам, роботы, которых смогут изготавливать ученики школы, — это не традиционные конструкции из лего, а программируемые машины, которые позволят юным тагильчанам участвовать в чемпионатах World Skills Junior. Также в школьных лабораториях учащиеся смогут самостоятельно создавать дистанционно управляемые летательные аппараты.

Школьное здание на 550 учебных мест откроется уже в январе 2021 года. В рамках нацпроекта «Образование» и областной программы увеличения количества мест в образовательных учреждениях на капремонт школы направлено почти 199 млн рублей: около 60 из муниципального бюджета и свыше 139 млн из бюджета Свердловской области.