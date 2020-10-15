Владимиру Нечаеву продлил содержание под стражей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета К борцам с коррупцией в Екатеринбурге пришли с обысками ФСБ и СКР

Свердловский суд решил оставить под стражей фигуранта дела бывшего шефа полиции Екатеринбурга Игоря Трифонова — экс-начальника отделения в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу Владимира Нечаева. Решение о продлении ареста приняла судья Тагилстроевского суда Татьяна Шалагинова.

«Данное решение будет опротестовано: суд не учел множество обстоятельств, свидетельствующих о том, что Нечаев не скрывался от следствия: он жил по своему месту жительства в Москве, постоянно проживал с супругой и двумя несовершеннолетними детьми, — заявила URA.RU Ольга Кезик, адвокат Нечаева. — Также в ходе рассмотрения ходатайства следователя судом был допущен ряд процессуальных нарушений, на которые будет указано в апелляционной жалобе».

По словам адвоката, судебное заседание, назначенное накануне на 12 часов, затянулась на весь день — решение в итоге было вынесено лишь около 10 часов вечера. По данным URA.RU, это может быть связана с инцидентом, случившемся накануне суда: Нечаев, содержащийся в ПФРСИ (следственный изолятор) при «колонии для силовиков» ИК-13, пытался покончить с собой.

Сотрудники охраны обратили, следившие за ним по видеокамерам, обратили внимание, что он очень долго находится в туалете, ворвались туда и обнаружили экс-полицейского, истекающего кровью. «Ему незамедлительно ему была оказана помощь, — сообщала URA.RU и/о руководителя пресс-службы свердловского ГУФСИН Дина Татаренкова. — Сейчас его жизни ничто не угрожает».