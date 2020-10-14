Экс-борец с коррупцией МВД Екатеринбурга нанес себе увечья в ИК

Инцидент с Владимиром Нечаевым произошел накануне продления ему стражи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший начальник отдела по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу Владимир Нечаев, подозреваемый во взятке в крупном размере, нанес себе увечья в ИК-13. Об этом URA.RU сообщили источники в свердловском ГУФСИН. Нечаеву сегодня должны были продлить срок ареста.

«Я пока не могу давать комментариев, так как никаких справок не видела, — заявила URA.RU Ольга Кезик, адвокат Нечаева. — К нему пока не пускают».

По словам Кезик, сегодня в Тагилстроевском суде Екатеринбурга должно рассматриваться ходатайство следствия о продлении Нечаеву срока ареста. Состоится ли судебное заседание, теперь не понятно. «Мы сидим в суде — ждем», — рассказал адвокат.

«Действительно, факт имел место, — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. — Человек, о котором идет речь, зашел в туалет и длительное время там находился — около 5-7 минут. Сотрудники, следящие за камерами через видеонаблюдение, заподозрили неладное, зашли в туалет и обнаружили, что он нанес себе увечья».

По словам представителя ГУФСИН, травмы оказались не фатальными. «Незамедлительно ему была оказана помощь, — говорит и/о руководителя пресс-службы свердловского ГУФСИН Дина Татарникова. — Сейчас его жизни ничто не угрожает. Одним из мотивов могло быть то, что он ожидает продления стражи, в связи с чем и совершил такую акцию».

Владимир Нечаев был задержан в Москве сотрудниками ФСБ в середине сентября. Одновременно с ним был задержан и арестован бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов. Обоих этапировали на Урал — они находятся в ПФРСИ при ИК-13 в Нижнем Тагиле.