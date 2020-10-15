15 октября 2020
14 октября 2020

Губернатор Махонин осадил пермского мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Министра труда Антона Котякова 25 августа 2020 г. Пермь., махонин дмитрий, котяков антон
Махонин посоветовал чиновнику не нарушать закон Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подверг критике доклад и. о. главы Кунгура Олега Лихачева о показателях ввода жилья. Претензии главы региона к чиновнику возникли в ходе заседания краевого правительства. В ходе своего доклада Лихачев заявил, что плановые показатели по вводу многоквартирного жилья в Кунгуре исполняются «очень плохо».

Чиновник также заверил губернатора, что ситуация будет исправлена. Он пояснил, что для этого власти заключат новый договор с компанией, которая будет строить многоквартирное жилье. «Будут выполняться процедуры заключения нового договора через 44-ФЗ, для того, чтобы оказать содействие компании — „УралГидроСтройЭлектромонтаж“, которая у нас „зайдет“ для освоения более 46 млн.рублей и строительства жилья», — сказал Лихачев.

В ответ Махонин сказал мэру, что он может привлечь внимание правоохранителей, поскольку «предвосхищает конкурс». «У вас конкурс [еще не прошел], а вы уже называете компанию-победителя, что в общем-то странно. Вас тут правоохранительные органы слышат. Конкурс честно должен проводиться», — отметил глава Прикамья. Махонин также рекомендовал чиновнику обратить внимание на проблему ветхого и аварийного жилья в муниципалитете и поставил задачу «побыстрее решить этот вопрос».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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