Губернатор Махонин осадил пермского мэра

Махонин посоветовал чиновнику не нарушать закон Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подверг критике доклад и. о. главы Кунгура Олега Лихачева о показателях ввода жилья. Претензии главы региона к чиновнику возникли в ходе заседания краевого правительства. В ходе своего доклада Лихачев заявил, что плановые показатели по вводу многоквартирного жилья в Кунгуре исполняются «очень плохо».

Чиновник также заверил губернатора, что ситуация будет исправлена. Он пояснил, что для этого власти заключат новый договор с компанией, которая будет строить многоквартирное жилье. «Будут выполняться процедуры заключения нового договора через 44-ФЗ, для того, чтобы оказать содействие компании — „УралГидроСтройЭлектромонтаж“, которая у нас „зайдет“ для освоения более 46 млн.рублей и строительства жилья», — сказал Лихачев.

В ответ Махонин сказал мэру, что он может привлечь внимание правоохранителей, поскольку «предвосхищает конкурс». «У вас конкурс [еще не прошел], а вы уже называете компанию-победителя, что в общем-то странно. Вас тут правоохранительные органы слышат. Конкурс честно должен проводиться», — отметил глава Прикамья. Махонин также рекомендовал чиновнику обратить внимание на проблему ветхого и аварийного жилья в муниципалитете и поставил задачу «побыстрее решить этот вопрос».