15 октября 2020
14 октября 2020

В правительственной структуре ЯНАО незаконно списали госимущество

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, пожарные машины, пожарные рукава, разветвление рукавное
Ревизия выявила нарушения в департаменте защиты ЯНАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Проверка, проведенная в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО в конце сентября, выявила ряд нарушений, в том числе вольное списание объектов и учет однотипного имущества по одному инвентарному номеру. Об этом говорится в справке окружного депимущества, опубликованной по результатам проверки.

«Выявлены неправомерно списанные самостоятельно объекты, — говорится в документе. — Часть однородных объектов основных средств учитывается под одним инвентарным номером». Департаменту гражданской защиты рекомендовано восстановить списанное к учету, а всем объектам присвоить уникальные инвентарные номера.

Кроме того, для автоматизации учета имущества ведомству посоветовали использовать штрих-кодовые этикетки. Для имущества, находящегося в состоянии морального и физического износа, с инвентарного учета, предписано подготовить соответствующую документацию и согласовать акты списания установленным порядком.

Депзащиты ЯНАО ранее уже уличали в нарушениях при работе с имуществом. ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО» формально приняла у подрядчика два быстровозводимых пожарных депо ранее, чем объекты были достроены.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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