Опрос: сколько россиян доверяют Путину

Российскому президенту доверяют 58% россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Больше половины россиян выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину и положительно оценили его работу. Такие результаты опроса озвучил фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

«58% респондентов „скорее доверяют“ Путину. 61% опрошенных оценили работу президента на своем посту как „хорошо“», — указано в итогах опроса. Свое недоверие к российскому лидеру выразили 29% респондентов, еще 13% затруднились ответить. Почти четверть россиян считают, что Путин не справляется со своими обязанности, каждый шестой не ответил на этот вопрос.

Также почти половина респондентов положительно оценила работу главы российского правительства Михаила Мишустина. 18% остались недовольны им в 2020 году, еще 34% затруднились ответить. Фонд «Общественное мнение» проводил телефонный опрос с 9 по 11 октября среди четырех тысяч россиян от 18 лет и старше.

В начале октября ВЦИОМ проводил аналогичный опрос. Тогда свое доверие Путину выразили почти 70% россиян. Рейтинг Мишустина также был выше, чем сейчас. Ранее журнал Time составил список 100 самых влиятельных людей в мире за 2020 год. Российского президента в рейтинге не оказалось, хотя ранее он неоднократно в нем появлялся, передает «Национальная служба новостей».