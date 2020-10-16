Дачную амнистию продлят еще на 5 лет

За 14 лет по дачной амнистии оформлено более 13 млн объектов недвижимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Упрощенный порядок регистрации прав на земельные участки и дома (дачная амнистия) в России будет продлен еще на пять лет, до 2026 года. Законопроект поддержало правительство РФ.

«Полагаем необходимым привести законопроект в соответствие с положениями статьи 4 федерального закона „О личном подсобном хозяйстве“, предусматривающими возможность строительства жилых домов на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, исключительно в границах населенных пунктов», — приводят «Известия» текст документа. В своем отзыве кабмин подчеркнул, что ко второму чтению авторам законопроекта нужно предусмотреть механизм, который исключил бы упрощенную регистрацию прав на многоквартирные дома под видом индивидуального жилищного строительства.

Дачная амнистия в России действует уже 14 лет. За это время граждане смогли в упрощенном порядке оформить более 13 млн объектов недвижимости: это дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани и гаражи, передает сайт Vse42.ru. Главным условием дачной амнистии стало то, чтобы россияне регистрировали недвижимость для потребительских нужд, а не для бизнеса, уточняют «Дни.ру». Пока закон действует до 2021 года.