Главная больница ЯНАО перестала принимать пациентов

Салехардская окружная больница принимает людей только по записи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Салехардская окружная клиническая больница временно прекратила внеочередной прием пациентов. Как рассказали в самом учреждении, это связанно с ростом эпидемии коронавируса в ЯНАО. До неопределенного срока попасть на прием можно будет только по записи.

«В связи с многократно возросшим уровнем заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией в Салехардской ОКБ временно приостановлено проведение диспансеризации и профилактических осмотров взрослого и детского населения», — сообщили в пресс-центре окружной больницы. В медучреждении уточнили, что вакцинацию по-прежнему будут проводить в полном объеме.

Пациентов с простудными симптомами будут принимать только по предварительной записи через колл-центр. Это делается, чтобы избежать скопления людей у кабинетов. С 19 октября через колл-центр также будет происходить вызов врача на дом. Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться до оператора только спустя 11 минут ожидания.

13 октября власти ЯНАО решили сократить оказание плановой помощи в больницах региона. Такие же меры применялись во время первой волны коронавируса. Как утверждают в правительстве, этот шаг поможет разгрузить врачей, которые едва справляются с наплывом COVID-пациентов.