Высказывания депутата думы Сургута Эдуарда Иваницкого вызвали скандал Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководство «Домостроительного комбината №1» просит прокуратуру оценить высказывания сургутского депутата Эдуарда Иваницкого о переселении из аварийного жилья на призывы к коррупции. Об этом URA.RU сообщил директор строительной фирмы Денис Третьяков.

В «ДСК-1» с удивлением восприняли высказывания депутата, которые он публично сделал во время обсуждения программы переселения из аварийного жилья в Сургуте. Иваницкий предложил депутату Думы ХМАО Михаилу Сердюку (является бенефициаром ДСК — прим.ред.) подключиться к этой проблеме. «Ну, продемонстрируй не на словах, а на деле, одну из свечек жилого комплекса продай округу по необходимой ему цене — пусть туда въедут все эти семьи, договорись с губернатором о преференциях взамен», — высказался депутат в студии информационного портала СИА-пресс.

Строители усмотрели в этих словах призывы к коррупции и собираются обратиться в прокуратуру для юридической оценки высказывания. «ДСК-1» на строительном рынке работает полвека, за эти годы мы никому и никогда не давали повода обвинить нас в коррупции», — заявил URA.RU Третьяков. Он отметил, что строительная компания всегда участвовала в социальных проектах в партнерстве с властями. В рамках программы вторичного освоения микрорайонов застройщик принял участие в расселении двухсот балков. А также по ценам ниже себестоимости продает властям квартиры для обеспечения жильем детей-сирот. Дозвониться до Иваницкого на момент публикации материала журналисту агентства не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте жители аварийных домов отказываются переезжать из центра города на окраины, где власти потенциально рассматривают для них приобретение жилья. Сейчас переселенцы и чиновники находятся в стадии переговоров.