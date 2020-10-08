В ХМАО нашли способ переселить людей из центра на окраину

Наталья Комарова инициировала встречу с сургутянами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила главе Сургута Вадиму Шувалову провести встречу с жителями аварийных домов из микрорайона «Строитель», которые не хотят переезжать в новостройки на окраине города. Речь об этом зашла во время онлайн связи, посвященной теме «Жилье и городская среда», передает корреспондент URA.RU.

Во время прямой линии, главе региона поступила жалоба от сургутян, проживающих в трущобах в центре города, которые отказываются от переселения в новостройки. Комарова адресовала этот вопрос для комментария вице-губернатору ХМАО Андрею Зобницеву.

«Я знаю, что жилые помещения, которые администрация Сургута планирует приобретать — удалены от центра города. При этом очевидно, что разъяснительная работа с жителями аварийных домов перешла в активную фазу только в сентябре месяце, а до этого с людьми не встречались, не общались», — прокомментировал чиновник.

Глава Сургута, в свою очередь, пояснил, что в микрорайоне «Марьина гора», где могут быть приобретены квартиры для льготников, в ближайшей перспективе начнется активное строительство соцобъектов. Среди них детсады, школы и офис врачей общей практики. Губернатор Югры поручила Шувалову лично встретиться с жителями для того, чтобы снять напряжения. «Это ваше слово. Слово руководителя муниципалитета. Мы рассчитываем, что в данном случае будет принято то решение, которое будет устраивать людей», — резюмировала глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в микрорайоне «Строитель» проживает около 200 семей в аварийном жилье. Они отказываются от переезда в новостройки, потому что не хотят уезжать из центра города на его окраину.