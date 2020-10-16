Количество ежедневных заражений COVID продолжит расти до ноября, заявил Евгений Тимаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России начнет стабилизироваться через две недели, до этого число выявляемых случаев заражения будет расти. Об этом рассказал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

«С ноября должна быть стабилизация. Ещё как минимум до конца октября ничего не уйдёт, будет потихоньку расти», — заявил РИА «Новости» Тимаков. После этого, по прогнозу медика, число ежедневных случаев заболевания будет уменьшаться на протяжении трех-четырех месяцев.

При этом на рост темпом заболеваемости также влияют масштабы тестирования, подчеркнул Тимаков. По его словам, в мае в больницы ежедневно привозили по 1600-1800 пациентов, а сейчас этот показатель находится на отметке в 1200 человек. Система здравоохранения РФ с ситуацией справляется, заключил он.

За последние сутки в России зарегистрировано 15 150 случаев заражения COVID-19, передает RT. Это стало абсолютным рекордом за все время пандемии.