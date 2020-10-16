Медики конфликтуют с руководством Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медики из центральной городской клинической больницы № 1 Екатеринбурга жалуются на текучку кадров из-за конфликтов с руководством. На базе ЦГКБ организуют отделение для помощи больным коронавирусом, они опасаются, что напряженная остановка скажется на качестве медпомощи, а также может вызвать новые вспышки COVID-19.

«За пять лет из больницы уволились порядка десяти заведующих отделениями. За последний месяц ушло два хирурга. На прошлой неделе — завотделением терапии Наталья Суслова и терапевт Екатерина Галеева. Связано это с хамским поведением руководства, высокой нагрузкой, низкой зарплатой», — сообщил работник больницы на условиях анонимности.

Еще один высокопоставленный источник из медицинской среды, пожелавший остаться неназванным, подтвердил проблемы в ЦГКБ №1. «Это была лучшая хирургия в городе, к сожалению, за последние годы все преимущества растерялись», — отметил инсайдер. Он подчеркнул, что в больнице большая текучка кадров из-за неразумной экономии руководства на выплатах медперсоналу

«По данным руководства медицинского учреждения, конфликтов нет. Работа ведется штатно. Кадровый состав меняется не чаще и не интенсивнее, чем обычно», — прокомментировали в региональном штабе по коронавирусу.

Ранее URA.RU сообщало о вспышке коронавирусной инфекции в больнице №? 1 Екатеринбурга в апреле 2020. Тогда COVID-19 тогда подтвердился у 78 врачей и пациентов. Руководство больницы выплатило крупный штраф. Также проверка Роспотребнадзора выявила другие нарушения: не выявляли и не госпитализировали заболевший персонал, в корпуса медучреждения допускались посетители. Также выяснилось, что сотрудники используют многоразовые маски, которые после использования забирают домой и стирают.