Политолог раскрыл, почему Саркози может сесть в тюрьму

Николя Саркози обвиняют в получении денег от покойного главы Ливии Муаммара Каддафи Фото: Moritz Hager/Flickr

Бывший президент Франции Николя Саркози может оказаться в тюрьме из-за возможных связей с режимом экс-главы Ливии Муаммара Каддафи. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

До этого стало известно, что прокуратура Франции вынесла Саркози четвертое обвинение по делу о возможном финансировании его избирательной кампании режимом Каддафи в 2007 году. На этот раз экс-президента обвиняют в создании преступного сообщества. Подобные обвинения в адрес бывшего главы государства во Франции выносятся впервые. Саркози отрицает все обвинения, однако ему грозит до 10 лет тюрьмы.

«Тюрьма ему действительно серьезно грозит. Его достаточно своеобразные отношения с режимом покойного Каддафи были хорошо известны. Не удивляюсь, если все возникло не на пустом месте и за этой информацией действительно что-то стоит», — рассказал URA.RU.

Политика Саркози на посту президента (2007-2012) отличалась позитивным отношением к России. Однако уголовное преследование экс-президента Франции точно никак не связано с чьим-то желанием отомстить ему за дружбу с Москвой, считает политолог-международник. «Саркози — бывший президент своей страны. Подозрения в том, что он получал деньги на президентскую кампанию от Каддафи — ни для кого не секрет. С Россией это никак не связано», — заключил Лукьянов.