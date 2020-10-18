К челябинскому губернатору едет гендиректор «Уралвагонзавода»

Алексей Текслер встретится с Александром Потаповым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 октября встретится с гендиректором корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, Свердловская область) Александром Потаповым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера, комментируя планы губернатора на эту неделю.

«Губернатор и гендиректор УВЗ проведут рабочую встречу», — уточнили в пресс-службе. По данным URA.RU, Текслер и Потапов обсудят перспективы ООО «ЧТЗ-Уралтрак», которое является структурным подразделением УВЗ, и технопарка «Тракторозаводский». В резиденции губернатора также состоится вручение государственных наград РФ и наград Челябинской области в честь 100-летия отечественного танкостроения.

22 октября Текслер проведет заседание правительства региона. Повестка заседания уточняется. Также на неделе пройдут заседания оперативных штабов по борьбе с коронавирусной инфекцией.