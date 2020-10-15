Коронавирус срывает корпоративы в Челябинске

Новогодние банкеты из-за коронавируса могут не состояться Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Челябинской области в этом году отказываются от новогодних корпоративов в ресторанах, отдав предпочтение загородному отдыху. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько собеседников.

«Люди сомневаются, будут ли открыты рестораны на новогодние праздники. Также они стараются соблюдать социальную дистанцию, а застолье в замкнутом помещении с незнакомыми людьми может стать источником заражения коронавирусом», — рассказал URA.RU один из игроков рынка.

Челябинский ресторатор Александр Надеин заявил о полном отсутствии заявок. По его словам, весной из-за коронавируса уже сорвались три банкета, заказчикам вернули аванс. «Саму новогоднюю ночь мы не проводим, но с 20 по 30 декабря устраиваем корпоративы. Обычно у нас „гуляют“ порядка тысячи человек, к середине октября раскупается около четверти мест. Сейчас звонки есть, а заказов нет», — заявил URA.RU Надеин.

Один из совладельцев ресторана «Ной» в Челябинске Руслан Алмазов рассказал, что к ним заказы поступают, поэтому пока строят благоприятные прогнозы. Председатель союза пивоваров Челябинска Илья Ройтенберг уточнил, что сознательно не открывает бронирование новогодних корпоративов, так как не знают, как изменится ситуация. Ройтенберг заявил, что уже сейчас наблюдается снижение потока посетителей.

В то же время владельцы санаториев и баз отдыха наблюдают небывалый ажиотаж. К данному моменту большинство путевок на Новый год раскуплены. «В нашей организации уже сейчас планируется новогодний корпоратив, но вместо ресторана мы планируем заказать путевки на базу отдыха. Базы не закроют, с ресторанами ситуация пока непонятна», — заявил URA.RU собеседник.