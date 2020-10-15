Курганский депутат скрывается от властей

Курганский депутат спрятался от властей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Представители власти в Кургане не могут вручить депутату областной думы Дмитрию Раинику постановление о самоизоляции после его контакта с коронавирусным пациентом. При этом соседи заявляют, что видят депутата на улице и в магазине. Об этом URA.RU рассказали источники знакомые с ситуацией.

«Раиника не могут застать дома, чтобы вручить постановление о самоизоляции. Телефон он выключил. При этом соседи заявляют, что видят его на улице и в магазине. Это недопустимо, в особенности для депутата, распространять возможное заражение. Ситуация и так очень сложная», — пояснил один из инсайдеров.

С его слов, постановление датировано 8 октября. С тех пор санитарные врачи не могут вручить постановление. При этом официально Раиник находится на больничном. «Информация и постановление о самоизоляции было передано в аппарат думы, чтобы они предприняли меры», — пояснил источник.

Председатель думы Дмитрий Фролов подтвердил агентству, что информация поступала. Но сотрудники думы также не могут найти Раиника. В управление Роспотребнадзора направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Телефон депутата оказался недоступен. На его странице в соцсети размещено сообщение: «Уже несколько дней сижу на самоизоляции. Потому что контактировал с теми, кто заболел коронавирусом. Всегда на связи через моего помощника [указан номер]».

URA.RU удалось дозвониться до помощника. Он подтвердил, что Раиник на самоизоляции, но находится без связи. Постановление помощник пообещал забрать в понедельник и передать Раинику.