Поликлиники Кургана срочно меняют формат работы

Курганские поликлиники меняют режим работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курганские поликлиники меняют режим работы. Узкие специалисты не будут принимать пациентов. При этом в регионе создают дополнительные места для пациентов с коронавирусом. Информацию об этом разместил оперштаб.

«Поликлиники Курганской области с 16 октября в связи с ростом числа заболевших COVID-19 и обращений пациентов с ОРВИ приостанавливают оказание плановой медицинской помощи у узких специалистов», — говорится в сообщении со ссылкой на депздрав.

Узкие специалисты будут оказывать помощь неотложным больным. В усиленном режиме продолжают работу кабинеты, оказывающие помощь больным с симптомами ОРВИ. Они работают без выходных и до позднего вечера. Также продолжат работу кабинеты, в которых выписывают рецепты на льготные лекарства.

Власти организуют дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. «Принято решение о дополнительном развертывании коек для пациентов, которые нуждаются в оказании медицинской помощи в стационарных условиях. Они появятся в санаторно-курортных организациях, профилакториях. Будет расти число эпидемиологических бригад, которые осуществляют транспортировку пациентов в инфекционные госпитали или оказывают помощь тем, кто более в легкой форме и лечится на дому. Идет подготовка кадров и автотранспорта», — цитирует оперштаб и. о. первого заместителя директора регионального депздрава Елену Ахмадышину.