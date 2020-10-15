В ХМАО семьям с детьми дали второй шанс получить выплаты

В ХМАО единовременную субсидию в размере 35 тысяч рублей можно будет получить до 31 декабря этого года. Дополнительно правом на выплату смогут воспользоваться еще порядка 900 семей, не успевших подать заявление. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
«Данное решение одобрено общественным советом при департаменте социального развития. Дополнительно правом на единовременную выплату смогут воспользоваться еще порядка 900 семей. Всего такую выплату получили 7 087 семей», — сообщает депсвязей.
Право на получение единовременной выплаты имеют семьи, в которых родился (или усыновлен) третий или последующий ребенок, чье рождение зарегистрировано в органах ЗАГС Югры. Сумма субсидии не может превышать размера фактического остатка средств Югорского семейного капитала.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увеличат размер ежемесячной выплаты малообеспеченным многодетным семьям. С 2021 года данная выплата будет равна прожиточному минимуму для детей, установленному в Югре.
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