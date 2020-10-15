15 октября 2020
14 октября 2020

В ХМАО семьям с детьми дали второй шанс получить выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, мелочь, материнский капитал, социальное пособие, детские пособия, детская соска, материальная выплата
В ХМАО продлили срок выдачи единовременных выплат для многодетных семей Фото: depositphotos.com

В ХМАО единовременную субсидию в размере 35 тысяч рублей можно будет получить до 31 декабря этого года. Дополнительно правом на выплату смогут воспользоваться еще порядка 900 семей, не успевших подать заявление. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Данное решение одобрено общественным советом при департаменте социального развития. Дополнительно правом на единовременную выплату смогут воспользоваться еще порядка 900 семей. Всего такую выплату получили 7 087 семей», — сообщает депсвязей.

Право на получение единовременной выплаты имеют семьи, в которых родился (или усыновлен) третий или последующий ребенок, чье рождение зарегистрировано в органах ЗАГС Югры. Сумма субсидии не может превышать размера фактического остатка средств Югорского семейного капитала.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увеличат размер ежемесячной выплаты малообеспеченным многодетным семьям. С 2021 года данная выплата будет равна прожиточному минимуму для детей, установленному в Югре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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