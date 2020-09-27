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В ХМАО увеличат пособия многодетным

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО увеличат выплаты многодетным семьям в 2021 году Фото: depositphotos.com

В ХМАО увеличат размер ежемесячной выплаты малообеспеченным многодетным семьям. Сейчас сумма выплаты составляет 14 721 рубль, с 2021 года она вырастет до 16 306 рублей. Такое решение было принято на очередном заседании окружной думы. Об этом URA.RU сообщили в информационно-аналитическом управлении думы ХМАО.

«Рассчитывать на такую поддержку государства могут только те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума», — сообщают в думе. Теперь данная выплата будет равна прожиточному минимуму для детей, установленному в Югре.

Ранее URA.RU писало, что правительство ХМАО в 2021 году увеличит прожиточный минимум для пенсионеров. А всех пожилых людей, у кого доходы меньше определенной суммы, будет ждать компенсация из бюджета округа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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