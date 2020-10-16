Советники Трампа готовятся к его поражению на выборах в США

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, трамп дональд
Билл Степьен намекнул, что Дональд Трамп уйдет с поста президента Фото: Официальный сайт Президента РФ

Трое старших советников президента США Дональда Трампа покинули пост, потому что уверены в поражении политика на выборах. Об этом сообщает американское издание Axios.

«Трое старших советников Трампа ушли после заявления руководителя предвыборной кампании президента Билла Степьена», — передает издание. По данным советников, Степьен уверен, что Трамп проиграет в предвыборной гонке.

Приближенные к действующему президенту США слышали, как глава предвыборной кампании сравнил президентский срок политика с самолетом, идущим на посадку. Этой метафорой он намекнул, что Трамп уйдет с поста президента. Однако сам Степьен заявлял, что уверен в переизбрании Трампа. По его словам, есть показатели, что большинство граждан США отдаст голос за политика.

Выборы в США состоятся 3 ноября, передает телеканал 360. На пост главы государства также претендует бывший вице-президент страны Джо Байден.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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