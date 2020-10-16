Азербайджан включил Виталия Милонова в «черный список»

Азербайджан включил депутата Госдумы Виталия Милонова в черный список за незаконный визит в Карабах. Об этом заявили в МИД АР.
В ведомстве заявили, что незаконный визит, который произошел в контексте новой агрессии Армении против Азербайджана и открыто поддерживает сепаратистский режим на оккупированных территориях, полностью противоречит отношениям между Азербайджаном и Россией, находящимся на высоком уровне.
«Такой безответственный шаг депутата Госдумы не соответствует официальной позиции России в поддержку территориальной целостности Азербайджанской Республики», — подчеркнули в МИД АР.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Турция сразу же заявила о полной поддержке Азербайджана. В октябре главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Москве и заключили соглашение о перемирии, но оно сразу же стало нарушаться.
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