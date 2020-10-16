16 октября 2020

Азербайджан включил Виталия Милонова в «черный список»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в НСН. Москва, милонов виталий
Имя Виталия Милонова внесено в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Азербайджан за незаконное посещение Карабаха Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан включил депутата Госдумы Виталия Милонова в черный список за незаконный визит в Карабах. Об этом заявили в МИД АР.

В ведомстве заявили, что незаконный визит, который произошел в контексте новой агрессии Армении против Азербайджана и открыто поддерживает сепаратистский режим на оккупированных территориях, полностью противоречит отношениям между Азербайджаном и Россией, находящимся на высоком уровне.

«Такой безответственный шаг депутата Госдумы не соответствует официальной позиции России в поддержку территориальной целостности Азербайджанской Республики», — подчеркнули в МИД АР.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Турция сразу же заявила о полной поддержке Азербайджана. В октябре главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Москве и заключили соглашение о перемирии, но оно сразу же стало нарушаться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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