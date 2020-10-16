16 октября 2020

В РФ создают препарат, останавливающий размножение коронавируса

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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи
Препарат находится на стадии доклинических исследований Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России разрабатывается препарат, который останавливает размножение коронавируса. Сейчас он проходит доклинические исследования, сообщил главный аллерголог-иммунолог Минздрава РФ Рахим Хаитов.

«Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию», — цитирует его ТАСС. Он пояснил, что препарата, который именно останавливает размножение коронавируса в организме, на данный момент, не существует.

Ранее центр Гамалеи заявил, что эффективность препаратов от коронавируса не доказана. Помимо этого, они являются токсичными. Коронавирус при этом считают более опасной болезнью, чем грипп. Смертность от пневмонии до и после начала пандемии показывает прирост смертности на 3,9%, что является очень большим показателем, сообщает Федеральное агентство новостей. При этом ученые из Бостонского университета выяснили, что необходимое количество витамина D в организме уменьшает риск смертности при коронавирусе, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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