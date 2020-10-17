В Минздраве РФ назвали главный источник заражения коронавирусом

По мнению врача, на отдыхе россияне пренебрегают средствами защиты от вируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большая часть заразившихся коронавирусом россиян подхватывают инфекцию во время отдыха. Об этом заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава РФ Рахим Хаитов.

«90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха», — цитирует «Газета.ру» Хаитова. По его словам, связано это с большим скоплением людей на пляжах и в общественных местах.

Хаитов подчеркнул, что такой процент заражений неизбежен, так как на отдыхе граждане зачастую пренебрегают ношением средств защиты. Он добавил, что в настоящее время крайне важно следить за соблюдением введенных в стране карантинных мер.

За прошедшие сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 14 922 человек. Лидерами по заражениям стали Москва (+4 648 человек), Санкт-Петербург (+659) и Московская область (+458).