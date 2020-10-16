Россия приблизилась к пику по числу заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 14 922 человек. Это на 228 человек меньше, чем в прошлые сутки.
«За последние сутки в России выявлено 14 922 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 26,9% не имели клинических проявлений болезни», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. За сутки выздоровели 8 617 человек, 279 пациентов скончались.
Лидером среди регионов РФ по числу заболевших COVID-19 остается Москва (+4 648). Также в тройке лидеров остаются Санкт-Петербург (+659) и Московская область (+458).
Среди регионов УрФО лидерство удерживает Свердловская область — за сутки здесь заболело 227 человек. Прирост заболевших также зафиксирован в ХМАО (+196), ЯНАО (+167), в Тюменской области (+136), в Пермском крае (+119), в Челябинской области (+100) и в Курганской области (+72).
На сегодняшний день в России выявлено всего 1 384 235 заболевших. Выздороветь удалось 1 065 199 человек, 24 002 пациентов скончались.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый коронавирус практически не мутировал за девять месяцев, пишет RT. Тем временем российские ученые разрабатывают препарат, который будет «бить по генам» и прицельно останавливать размножение вируса, сообщает агентство Nation News. Кремль обеспокоен ситуацией с коронавирусом в России и видит, что COVID распространяется крайне активно.
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