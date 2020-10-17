Звездный сводник признался, что подарил Павлу Воле знакомство с женщиной Фото: Личная страница Павла Воли в Instagram

Владелец агентства VIP-знакомств Петр Листерман подарил телеведущему и актеру Павлу Воле встречу с девушкой из эскорта. В этом бизнесмен сам признался в интервью журналистам.

«Еще с того далекого времени, когда я готовил Павла Волю сыграть образ Листермана в фильме „Платон“, понял, каких девушек он любит. Сейчас, когда было ему грустно, я ему подкинул хорошую девушку», — объяснил Листерман « Федеральному агентству новостей ».

Знакомство с эскортницей Дашей Латикой было дано Воле для вдохновения, утверждает владелец агентства VIP-знакомств. Листерман уточнил, что «иногда» делает артисту подарки, поскольку любит его творчество. При этом агентство продает не девушек, а только знакомства с ними, подчеркнул бизнесмен.

Павла Волю заподозрили в измене своей жене, гимнастке Ляйсан Утяшевой, после публикации фото, где, предположительно, актер изображен отдыхающим в компании двух незнакомок. Снимок появился на странице одной из девушек в Instagram, пишет агентство Nation news.