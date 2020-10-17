В Уральских горах пропал православный активист

Сергей Алиев потерялся на вершине Конжаковского камня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Православный активист Руслан (Сергей) Алиев потерялся на горе Конжаковский камень в Свердловской области. Поисковый отряд Liza Alert ищет мужчину вторые сутки.

«Пропал Алиев Руслан (Сергий) Камилевич, 41 год. Гора Конжаковский камень, поселок Кытлым, Свердловская область. С 16 октября 2020 года его местонахождение неизвестно», — сообщает поисковый отряд. Среди особых примет — борода. Был одет в темно-серый горнолыжный комбинезон. Поисками активиста также занимается МЧС.

Алиев известен тем, что выступал против фильма «Матильда» в 2017 году. Также некоторое время активист держался на стороне скандально известного схиигумена Сергия.