В Совфеде перечислили последствия отказа от вакцинации

Некоторые страны отказываются пускать на свою территорию непривитых туристов, рассказал сенатор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отказ гражданина от прививок может повлечь за собой ряд последствий. Так, это может стать причиной отказа в работе, заявил URA.RU первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Есть категория людей, работа которых связана с необходимостью соблюдать особые меры предосторожности. Если человек работает в офисе, нет нужды проходить специализированное медицинское обследование. Но декретированному персоналу ставить прививку нужно в обязательном порядке. Это работники общепита, врачи и тд.», — объяснил Рязанский. По его словам, некоторые руководители могут отстранить от работы непривитых сотрудников во время вспышки инфекции. Однако он обязан предоставить гражданину другую должность, рассказал сенатор. Если перевод или удаленный режим работы невозможен, сотруднику выплачивается пособие.

Еще одним последствием, по его словам, может стать запрет на въезд из страны. Некоторые страны отказываются пускать на свою территорию непривитых туристов. «Если вы летите в страну, в которой есть требование соблюдать прививку, вас туда не пустят. К примеру, это могут быть страны Африки», — уточнил политик.