В Китае нашли живой коронавирус на упаковке продуктов

Живой коронавирус обнаружили и выделили из образцов замороженной трески. Это первый случай, когда живой коронавирус был найден на внешней упаковке пищевых продуктов, сообщает Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.
«Живой вирус был обнаружен и выделен из положительных образцов импортной замороженной трески, перевозимой рабочими», — говорится в сообщении. При этом сотрудники подтвердили, что контакт с этой упаковкой может вызвать заражение.
Важным является то, что вирус сохранялся на упаковке в течение длительного времени. Этому поспособствовали особые условия, пишет «Национальная служба новостей».
Специалисты рекомендуют людям, работающим с замороженными продуктами, не касаться их без средств защиты, сообщает телеканал 360. Однако уточняют, что риск такого заражения очень низок.
Ранее выяснилось, что последовательное заболевание сначала гриппом, а затем коронавирусом в шесть раз увеличивает риск летального исхода, согласно исследованиям Ливерпульского университета. По мнению ученых, это является глобальной проблемой для системы здравоохранения, ведь вторая волна коронавируса пришлась на сезонную заболеваемость ОРВИ, передает «
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