17 октября 2020

В Китае нашли живой коронавирус на упаковке продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Живой коронавирус впервые обнаружили на упаковке Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Живой коронавирус обнаружили и выделили из образцов замороженной трески. Это первый случай, когда живой коронавирус был найден на внешней упаковке пищевых продуктов, сообщает Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.

«Живой вирус был обнаружен и выделен из положительных образцов импортной замороженной трески, перевозимой рабочими», — говорится в сообщении. При этом сотрудники подтвердили, что контакт с этой упаковкой может вызвать заражение.

Важным является то, что вирус сохранялся на упаковке в течение длительного времени. Этому поспособствовали особые условия, пишет «Национальная служба новостей».

Специалисты рекомендуют людям, работающим с замороженными продуктами, не касаться их без средств защиты, сообщает телеканал 360. Однако уточняют, что риск такого заражения очень низок.

Ранее выяснилось, что последовательное заболевание сначала гриппом, а затем коронавирусом в шесть раз увеличивает риск летального исхода, согласно исследованиям Ливерпульского университета. По мнению ученых, это является глобальной проблемой для системы здравоохранения, ведь вторая волна коронавируса пришлась на сезонную заболеваемость ОРВИ, передает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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