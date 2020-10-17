17 октября 2020

Названы знаки зодиака, которые неожиданно разбогатеют в ноябре

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Арт-объекты на Кировке. Челябинск, весы, плитка, знаки зодиака
Представителя этих знаков необходимо стараться для улучшения финансового состояния Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ноябре у Близнецов, Весов и Козерогов могут произойти финансовые изменения. Старательность и нацеленность на карьерный рост могут принести им денежный успех, сообщила в беседе с URA.RU астролог Инна Константинова.

«Для Весов тема финансовая очень яркая. Весы в этом плане ноябрь могут провести очень активно, если человек что-то делает, а не ждет», — говорит астролог. При этом Козероги также могут обзавестись деньгами за счет повышения в должности или через дополнительный доход в онлайн сфере.

«У Близнецов, кто работает особенно, произойдут изменения в структуре, в которой они как раз таки работают. Тут будет зависеть от человека. Если он человек, который двигается вверх по карьерной лестнице, не сидит, не ждет, то у него может быть очень масштабный взлет», — считает Константинова. Она уточняет, что этот масштабный взлет будет в длительном периоде, а деньги придут не в чистом виде, а через реализацию неких совместных проектов. Также им стоит обратить особое внимание на сферу здоровья.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что именно эти знаки зодиака поправят свое финансовое положение в ноябре. При этом их представители будут сами привлекать финансы в свою жизнь.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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