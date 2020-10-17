От коронавируса скончался почетный гражданин Челябинска

Это уже 18-й летальный исход среди медиков в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

От коронавируса скончался известный уролог, доктор медицинских наук, почетный гражданин Челябинска Николай Тарасов. О его кончине на своей странице в Instagram написал сын медика Андрей Тарасов. Печальную новость подтвердили в минздраве региона.

«Я очень боялся это фразы, но папы больше нет. 17.10.2020 Covid забрал еще одного великого врача. Пока все», — пишет Андрей Тарасов. Николаю Тарасову было 86 лет. Звание почетного гражданина Челябинска ему присвоили в 2009 году.

В 1981 году Тарасов организовал в Челябинске Уральскую государственную медицинскую академию дополнительного образования, где долго руководил кафедрой урологии и андрологии. «Практически каждый уролог нашего региона может назвать его своим учителем», — сообщает пресс-служба минздрава регионе. Это уже 18-й летальный исход среди медиков региона, заразившихся COVID-19.