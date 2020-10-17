17 октября 2020
16 октября 2020

В Нижнем Тагиле назначили ответственного за медицину. В городе рекордный рост больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, поликлиника, пациенты, больница
Нижний Тагил — второй в Свердловской области город по числу заражений коронавирусом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов назначил медицинского полпреда в Нижнем Тагиле, им стал Борис Мейлах, заявили URA.RU источники в медицинских кругах. Нижний Тагил занимает второе место в области по числу заражений COVID.

«Министр Карлов после экстренного выезда в Нижний Тагил назначил куратора городского здравоохранения. Им будет Борис Мейлах», — сообщили один из источников. Он уточнил, что первое решение, которое принял Мейлах на новом посту — открыть все томографы в больницах. Ранее заболевшие сидели в очереди на компьютерную томографию в Нижнем Тагиле почти сутки.

Нижний Тагил занимает второе место по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в области. Заболевших жителей приходится перенаправлять на лечение в другие города региона, например, в Серов.

Получить комментарий Минздрава по поводу назначения Мейлаха на момент публикации новости не удалось. В пресс-службу ведомства был отправлен запрос.

Борис Мейлах в ноябре 2015 года был уволен с поста главврача екатеринбургской клинической больницы №20. После этого он возглавил больницу в Асбесте (Свердловская область), после чего ушел работать в частную клинику. В сентябре Мейлах стал заместителем главного врача по хирургии в Свердловской областной больнице.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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