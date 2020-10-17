Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов назначил медицинского полпреда в Нижнем Тагиле, им стал Борис Мейлах, заявили URA.RU источники в медицинских кругах. Нижний Тагил занимает второе место в области по числу заражений COVID.
«Министр Карлов после экстренного выезда в Нижний Тагил назначил куратора городского здравоохранения. Им будет Борис Мейлах», — сообщили один из источников. Он уточнил, что первое решение, которое принял Мейлах на новом посту — открыть все томографы в больницах. Ранее заболевшие сидели в очереди на компьютерную томографию в Нижнем Тагиле почти сутки.
Нижний Тагил занимает второе место по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в области. Заболевших жителей приходится перенаправлять на лечение в другие города региона, например, в Серов.
Получить комментарий Минздрава по поводу назначения Мейлаха на момент публикации новости не удалось. В пресс-службу ведомства был отправлен запрос.
Борис Мейлах в ноябре 2015 года был уволен с поста главврача екатеринбургской клинической больницы №20. После этого он возглавил больницу в Асбесте (Свердловская область), после чего ушел работать в частную клинику. В сентябре Мейлах стал заместителем главного врача по хирургии в Свердловской областной больнице.
Подписывайтесь на URA.RU в